Rieti, a Greccio si rievoca il primo presepe di San Francesco. Tutte le rappresentazioni in programma

Dal 24 dicembre al 6 gennaio torna a Greccio la rappresentazione storica del Primo Presepe voluto da San Francesco nel piccolo borgo, fin dal 1223. La manifestazione curata come sempre dalla Pro loco di Greccio si svolge ai piedi del santuario francescano in un'area appositamente attrezzata per lo spettacolo con 1.200 posti a sedere, tensostrutture riscaldate per l'accoglienza e un punto di ristoro. Tutto viene rappresentato nella tradizione e come volle San Francesco nella notte del 1223 con il bue e l'asino nella stalla, il bambinello e i grecciani in adorazione insieme al Santo di Assisi. Una rappresentazione in costume medievale che rievoca anche molte tappe della vita di San Francesco e il periodo della sua permanenza nella valle santa reatina con uno spettacolo in sei quadri viventi che quest'anno si arricchisce anche della messa in scena dell'incontro di San Francesco con il sultano Al-Malik Al-Kamil avvenuto nel 1219 in occasione appunto del Pellegrinaggio di Pace di San Francesco. Le repliche sono previste stasera 24 dicembre alle ore 22,30 e poi 26, 28 e 29 dicembre, 1,5 e 6 Gennaio alle ore 17 e questa sera dopo la rappresentazione ci sarà la SS Messa celebrata da S.E. Domenico Pompili Vescovo di Rieti presso il Santuario Francescano del Presepe con collegamento sulla TV nazionale Rete4. La tradizione del Presepe nacque a Greccio ed ogni anno si rinnova da questo magico luogo il messaggio di pace e fratellanza al mondo come ha ricordato anche Papa Francesco in occasione della sua recente visita al Santuario Francescano del Presepe per la firma della lettera apostolica “Admirabile signum” sul significato e valore del presepe. Il consiglio al turista o al pellegrino è arrivare a Greccio senza fretta per poter visitare il borgo, il santuario francescano, il museo dei presepi soggiornando magari nei BeB del borgo e mangiando i piatti tipici locali nelle strutture ricettive del luogo per poi alla sera assistere allo spettacolo della Rappresentazione Storica del Presepe Francescano. Nei giorni 26,28,29 dicembre e 1,5 e 6 gennaio in occasione delle rappresentazioni sarà attivo anche un servizio bus navetta da Greccio al santuario (andata e ritorno) per facilitare l'accesso all'anfiteatro luogo delle scene utilizzando le aree di sosta del paese dove e' presente anche il tradizionale mercatino di oggettistica del presepe organizzato dall'amministrazione comunale di Greccio e l'Area Food organizzata dalle associazioni locali.