Nel Reatino senso unico con semaforo sulla Statale 17 per mettere in sicurezza la scarpata

Sulla strada statale 17 "Dell'Appennino Abruzzese" Anas ha avviato gli interventi di messa in sicurezza della scarpata stradale nel comune di Antrodoco (km 1,770). Per consentire i lavori, il transito è regolato a senso unico con semaforo. Il completamento degli interventi è previsto entro il 17 gennaio 2020.