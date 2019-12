Donna fuggita con i figli, la Procura apre fascicolo contro ignoti

La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo sull’allontanamento volontario della 38enne originaria di Cuneo, ma da tempo residente nella frazione di Acquaviva di Nerola, che sabato sera si è allontanata dalla propria abitazione in compagnia dei tre figli minori, una bimba di 8 anni, un maschietto di 6 e un neonato di 4 mesi, facendo perdere le sue tracce per 18 ore, fino al suo ritrovamento in un casolare di campagna distante più di 5 chilometri dal centro abitato, dove la donna ha passato la notte con i tre figli. Il fascicolo, che al momento è contro ignoti, mira a fare luce sui motivi che hanno indotto la donna ad allontanarsi da casa a quell’ora, di sabato sera, quando dopo essere stata intercettata per l’ultima volta in località Poggio Corese, frazione di Scandriglia, è scomparsa nel nulla. Fino alle 17 di domenica, momento del ritrovamento effettuato dalla task force di circa 80 persone tra carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari della protezione civile.

