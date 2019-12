Incidente sulla Salaria tra auto e scooter. Provvisoriamente chiuso il tratto al km 36,500

Sulla strada statale 4 Salaria è provvisoriamente chiuso il tratto al km 36,500, nei pressi di Borgo Santa Maria, nel territorio comunale di Montelibretti, per un incidente tra un veicolo e un motoveicolo. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. Sul posto è presente il personale di Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Ferito il conducente dello scooter (codice giallo).