La Uil al Comune di Rieti: "Asili nido gratuiti per le famiglie a basso reddito"

“No al pagamento delle rette degli asili nido comunali per le famiglie con redditi medio bassi”. La richiesta, indirizzata al Comune, arriva dal segretario della Uil, Alberto Paolucci, che sottolinea come nell’anno scolastico in corso la spesa per gli asili incida sul reddito delle famiglie per il 7,4%. “I dati che abbiamo elaborato sono contenuti nel rapporto del nostro Servizio politiche territoriali e si riferiscono a una famiglia di quattro persone, composta da due lavoratori dipendenti con un reddito di 44 mila euro - dice - L’indagine mostra che nella nostra provincia le rette mensili ammontano mediamente a 279 euro, il che significa un esborso annuale di 2.790 euro”. Poco significativo sarebbe il risparmio di 25 euro al mese per le famiglie, ottenuto grazie alla partecipazione da parte del Comune all’avviso pubblico regionale per l"Abbattimento del costo della retta sostenuto dalle famiglie per la frequenza degli asili nido comunali nel Lazio". Il Comune è infatti riuscito a vedersi assegnati oltre 37 mila euro, tali da consentire un risparmio complessivo di 250 euro per ogni famiglia dei bambini frequentanti gli asili nido comunali. Da un’altra indagine - questa volta di Cittadinanzattiva - sulle rette degli asili nido comunali in tutti i capoluoghi di provincia italiani, è emerso che dopo Roma e Latina nel Lazio Rieti è il capoluogo meno caro, con una tariffa, appunto, di 279 euro e tuttavia si posiziona al 33esimo posto nella classifica nazionale, davanti a Frosinone e Viterbo. Grazie al bando regionale sono stati messi a disposizione 6 milioni per ridurre le spese a carico delle famiglie che fruitrici degli asili nido comunali nel Lazio: un servizio di interesse pubblico che diventa una voce importante tra le uscite del bilancio domestico. “E’chiaro che il Governo dovrà rimborsare integralmente il Comune per l’eventuale esonero dai costi di gestione - conclude Paolucci - perché questa operazione non può tradursi in un aumento di imposte e tasse locali”.

Laura Varone