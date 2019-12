Prevenzione, al centro commerciale Perseo di Rieti otto screening gratuiti

Si svolgerà oggi (sabato 14) e domani (domenica 15) al centro commerciale Perseo “E’ Natale, buona salute a tutti”, un evento che vedrà la partecipazione di otto diversi servizi sanitari, alla presenza di medici, tecnici e infermieri. Organizzato dalla direzione aziendale della Asl, grazie alla collaborazione del Consorzio centro commerciale Perseo, l’evento sarà l’occasione per dialogare con i cittadini in un contesto festoso, ma anche un momento di informazione e prevenzione sul tema salute, benessere e corretti stili di vita. Otto gli screening che verranno eseguiti gratuitamente e senza alcuna prenotazione: elettrocardiogramma, screening del diabete, screening funzionalità renale e diagnostica ecodoppler, oggi, dalle ore 10 alle 19; fondo dell’occhio e motilità oculare nei bambini dai 5 ai 12 anni, consulenza ecografica senologica, Moc (mineralometria ossea computerizzata) e spirometria, domani sempre dalle 10 alle 19. Le unità operative aziendali presenti, attraverso mini ambulatori lungo i corridoi del Perseo sono: cardiologia, diabetologia, nefrologia, chirurgia vascolare, oftalmologia, diagnostica per immagini, reumatologia, broncopneumologia. Si potrà accedere ai servizi attraverso una “postazione eliminacode e accoglienza” curata dai ragazzi del servizio civile della Asl. Una postazione sarà dedicata alla raccolta delle prenotazioni per effettuare gli screening oncologici al seno, cervice uterina e colon retto. Saranno presenti gli operatori del coordinamento screening della Asl, i volontari Alcli e Lilt, che in questi mesi hanno collaborato al successo della “Campagna Ottobre Rosa”, che per tre mesi ha visto operatori sanitari aziendali e volontari protagonisti di eventi di prevenzione e sensibilizzazione in decine di comuni, dall’alta valle del Velino al Cicolano, alla bassa Sabina. Momenti di intrattenimento, informazione e sensibilizzazione attraverseranno l’evento “E’ Natale, buona salute a tutti”, grazie all’animazione dei volontari della ludoteca dell’unità di pediatria e neonatologia del de’ Lellis, dell’unità cinofila della Croce rossa italiana della Sabina e degli istruttori Asl Bls-D (Basic life support and defibrillation) che mostreranno le tecniche di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare.