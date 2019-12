Rieti, aveva 11 cani e 2 cavalli in casa: arrestata dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, insieme ai colleghi forestali della stazione mirtense, sono entrati di nuovo in azione, su mandato del magistrato del tribunale di Rieti, nella proprietà immobiliare della donna ormai nota nel territorio, e non solo, per le segnalazioni, le denunce e le condanne ricevute per detenzione illegale di animali. Ancora una volta i militari hanno trovato 11 cani e due cavalli detenuti praticamente dentro casa, in condizioni igienico-sanitarie non adeguate. Per la donna sono scattati gli arresti domiciliari. Va detto, a onor di cronaca, che, a seguito di accertamenti effettuati dal personale veterinario della Asl, nessun segno di maltrattamento è stato riscontrato sugli animali; tuttavia, sulla donna pendono numerosi pronunciamenti sull’impossibilità di detenere alcun tipo di animale in casa, senza contare l’ordinanza emanata dall’allora sindaco di Montopoli, Antimo Grilli, che avrebbe dovuto proibire alla donna ogni forma di detenzione. E invece, ancora una volta, la signora è stata colta in flagrante. A far scattare l’arresto, però, è stata la manomissione dei sigilli giudiziari posizionati sulle gabbie sequestrate in un precedente intervento delle forze dell’ordine. Già nei giorni scorsi alcune associazioni ambientaliste del territorio avevano fatto un appello pubblico all’attuale sindaco di Montopoli, Andrea Fiori, per “fermare l’ennesima detenzione illegale di animali” in terra sabina. Ci hanno pensato prima le forze dell’ordine, che hanno dato in custodia gli animali all’amministrazione comunale. Che, a sua volta, li ha affidati ad alcune realtà associative del posto.

pa. gio.