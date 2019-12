A Contigliano un grosso albero cade sopra due macchine e le distrugge

Disagi e danni causati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta oggi su Rieti e il resto della provincia. A Contigliano pioggia e vento hanno provocato la caduta di un albero, abbattutosi su due auto in sosta, distruggendole. Alberi caduti anche a Frasso Sabino, Cittaducale, Stimigliano Scalo e in diversi altri centri del Reatino, mentre a Osteria Nuova il vento ha scoperchiato un capannone agricolo. In città il sottopasso di via Velinia è finito un'altra volta sott'acqua insieme alle transenne apposte per impedire il passaggio delle auto; sono state ripristinate grazie all'intervento degli operai comunali. La polizia municipale è stata impegnata in un incidente avvenuto nei pressi della Questura, sempre a causa della pioggia. Allertato (allerta gialla) il Coc, il centro operativo comunale a supporto del sindaco, per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

