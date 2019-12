A Rieti pioggia, raffiche di vento e neve a Terminillo. Diversi gli alberi caduti

Prima abbondante nevicata a Terminillo. Come ampiamente preannunciato dall'allerta meteo di ieri pomeriggio, da questa mattina pioggia intensa nel Reatino, accompagnata da raffiche di vento che hanno provocato la caduta di alberi su diverse strade - a Stimigliano Scalo, Cantalupo in Sabina, sulla Tancia e a Cittaducale - e nevicate ad alta quota. A Terminillo nevica abbondantemente da questa mattina. Domani, dicono le previsioni, la situazione dovrebbe migliorare sia in città che in quota con temperature in leggera risalita. La situazione dovrebbe poi rimanere stabile anche domenica. Diversi, ieri, gli interventi dei vigili del fuoco da una parte all'altra della provincia, legati soprattutto alla caduta di piante provocata dalle forti raffiche di vento accompagnate da pioggia intensa e, a tratti, brevi grandinate.