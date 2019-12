Senza stipendio le 28 lavoratrici degli asili nido comunali di Rieti

Nuovo blocco degli stipendi per le 28 lavoratrici degli asili nido gestiti da Esperia s.r.l. L’amministratore Domenico Crea pretende dal Comune 150mila euro, o non pagherà. Ancora una volta a rimetterci sono le lavoratrici nel tira e molla tra il Comune di Rieti e la società romana che ha in gestione gli asili nido di viale Maraini e Quattro Strade. Le 19 operatrici, 7 inservienti e 2 cuoche si trovano a dover fare a meno della remunerazione spettante per il mese di novembre, per la quale, per altro, hanno già ricevuto la busta paga. Ma i soldi restano un miraggio e il futuro non si prospetta facile. Il 31 dicembre scadrà la proroga concordata tra l’amministrazione e la società, che fa sapere, tramite una mail inviata al prefetto Giuseppina Reggiani, sindacati e Comune, che non pagherà né lavoratrici né fornitori se prima non saranno versati 150mila euro, la cui voce non è stata specificata. “Una mossa per cercare di prendere tutto prima di andare via - commentano i sindacati - dal momento che Esperia lascerà Rieti a fine mese. Se Esperia dovesse emettere un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per recuperare i crediti - concludono -, questi verrebbero considerati debiti fuori bilancio”. Una prospettiva non certo allettante per l’azienda che ancora una volta “gioca sulla pelle dei lavoratori”. Una situazione che nel tempo si è ripetuta e aggravata. Nel corso di tre anni sono state poche le volte in cui lo stipendio è arrivato puntuale. I sindacati sperano si possa risolvere tutto in tempi brevi e soprattutto si attende la risposta della Prefettura. Il personale dei due asili nido è comunque in stato di agitazione, fanno sapere, e anche l’Ispettorato del lavoro è stato allertato. L’assessore ai Servizi sociali, Giovanna Palomba, ribadisce che l’Ente dopo il 24 settembre ha regolarizzato la sua posizione e che sono stati versati nel 2019 oltre 470 mila euro ad Esperia e che qualsiasi altra pretesa dovrà essere “motivata, dettagliata e argomentata”. Ulteriori 28 mila euro di canone per ottobre saranno erogati a breve così come pure 2 mila relativi a rette erroneamente versate al Comune e non ad Esperia. “Un incontro con la parte tecnica per riequilibrare il piano economico finanziario ci sarà, così pure eventuali compensazioni”, assicura Palomba. Intanto c’è la profonda amarezza delle lavoratrici, stremate dai continui ritardi che le mettono in difficoltà, essendo, per alcune di loro, la sola fonte di reddito familiare.

Laura Varone