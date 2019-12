Occhi puntati sullo stato di salute di ponti e viadotti nel Reatino, così come nel resto del territorio nazionale a seguito delle continue emergenze legate al dissesto idrogeologico che si registrano da Nord a Sud del Paese. Su questa linea, per garantire la sicurezza delle infrastrutture e perciò dei cittadini, si sta muovendo l’amministrazione provinciale di Rieti. “La Provincia - dice l’ingegnere e dirigente Sandro Orlando, con competenza anche nel settore della viabilità - ha sotto la propria responsabilità decine se non addirittura centinaia di ponti. Possiamo contare, per il monitoraggio della situazione, sul nostro personale presente sulle strade, organizzato in responsabili tecnici, capo cantonieri e cantonieri, che hanno tra i loro compiti la vigilanza e l’ispezione della rete. In caso di situazioni che richiamino l’attenzione degli operatori, allora approfondiamo e verifichiamo la necessità di adottare misure come l’interdizione al traffico e le altre misure che si ritenessero necessarie”. Le maggiori attenzioni ad oggi, al di fuori di ciò che riguarda l’area del cratere sismico, sono dedicate al ponte di Fiumata sul lago Salto.

IL SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DI RIETI E DELLA SABINA IN EDICOLA OGGI 12 DICEMBRE