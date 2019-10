Passaggi a livello, previsti più cantieri in città e per il sottopasso in viale Maraini un anno di lavori

Il cantiere per la realizzazione del sottopasso di viale Maraini durerà massimo 12 mesi; il traffico pedonale verrà garantito; c’è la possibilità di mantenere una corsia aperta alla circolazione e i lavori interesseranno anche altre zone della città. Intanto, sulle lunghe attese al passaggio a livello (che blocca le auto più volte al giorno lungo la trafficata arteria cittadina) di questi giorni, l’amministrazione comunale ha chiesto lumi a Ferrovie dello Stato. Queste, in sintesi, le novità su ciò che accadrà con l’avvio dei lavori per la realizzazione del sottopasso. Nelle piazze reali e virtuali infuria intanto la polemica e la città si divide tra pro e contro, fino a ipotizzare un referendum. A chiarire i termini della vicenda intervengono il consigliere con delega ai trasporti, Moreno Imperatori, e Gabriele Bariletti, tecnico e membro dell’Osservatorio sui trasporti. “Abbiamo l’esperienza di un’opera simile e, anzi, anche un po’ più grande, realizzata in via Pasubio a San Benedetto Del Tronto - dice Bariletti - e in quel caso i lavori realizzati da Rete ferroviaria italiana sono durati 12 mesi, in virtù di questo con 11 potremmo farcela”. Aggiungendo inoltre che “a differenza di quanto detto da alcuni, l’area del cantiere è limitata alla zona che va dall’intersezione con via Pennesi a quella con via Ferrari”. Per quanto riguarda il passaggio pedonale, chiarisce Bariletti, esso sarà garantito sicuramente dalla parte in cui si trovano i negozi, mentre per ciò che concerne il traffico automobilistico il Comune può insistere perché venga lasciata una corsia. “Se chi realizza l’opera è particolarmente bravo ci si potrebbe riuscire”. Il centro dell’attenzione è tutto sul sottopasso di viale Maraini, opera per cui Ferrovie investirebbe 2 milioni, ma in realtà anche altre zone del territorio verrebbero interessati dai lavori tesi alla rimozione dei passaggi a livello, per ognuno dei quali ci sarebbe un investimento di 600 mila euro. “Rimarrebbero le sbarre nella stazione di Poggio Fidoni, nella stessa zona altri tre, uno contiguo all’altro, verrebbero eliminati con la realizzazione di strade complanari alla ferrovia. Nella zona di Valle Oracola ad oggi ci sono tre passaggi a livello, ne resterebbe solo uno, uno verrebbe eliminato e in sostituzione del restante verrebbe realizzato un sottopasso. Resta l’interrogativo di Molino della Salce e Angelo Maria Ricci. Su Molino della Salce il dubbio è dato dalla possibilità di sollevare in ponte di via Fundania, a quel punto si creerebbe un sottopasso a norma e allora si potrebbe pensare all’eliminazione del passaggio a livello, ma questa possibilità va approfondita con ulteriori verifiche tecniche”. Come è tecnica la visione di Bariletti, tanto è politica quella di Imperatori che non riesce a spiegarsi tanta ostilità. “Queste sono opere che in tutta Italia si cerca di avere, noi potremmo realizzarle d invece si fa polemica. Alcune prese di posizione prima di vedere il progetto non le capisco, ad avere il massimo vantaggio alla fine saranno proprio i commercianti”. In merito alla correlazione fatta da alcuni tra le attese a volte troppo lunghe verificatesi alle sbarre negli ultimi tempi e la realizzazione del contestato sottopasso il consigliere dice che il Comune ha chiesto ufficialmente spiegazioni a Ferrovie.

Alessandro Toniolli