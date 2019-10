Nel Reatino tre scuole nuove grazie agli "sms solidali" degli italiani

I fondi degli “sms solidali” saranno utilizzati per il rifacimento di tre scuole del Reatino - a Poggio Bustone, Collevecchio e Rivodutri - danneggiate dal terremoto di tre anni fa. Si tratta, nello specifico, della quota parte del fondo costituito dalle donazioni dei cittadini, per un valore di tre milioni e 942 mila 500 euro, di cui dispone la Regione Lazio.

POGGIO BUSTONE

I fondi serviranno per ricostruire la scuola elementare e media di Poggio Bustone, per un importo di due milioni e 700 mila euro, il cui edificio è stato dichiarato completamente inagibile dopo gli eventi sismici del 2016-2017. La nuova scuola accoglierà 51 alunni frequentanti l’Elementare e 44 la Media e sarà realizzata in un sito scelto dal Comune e già oggetto di variante urbanistica. A marzo scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori e a giugno sono terminate le operazioni di gara e affidato l’incarico a un raggruppamento di professionisti per l’importo di 133.831,67 euro più Iva e oneri di legge; al momento sono in fase conclusiva le verifiche dei requisiti per la formalizzazione del contratto.

COLLEVECCHIO

I fondi degli sms solidali servirano inoltre a costruire la scuola secondaria di I grado a Collevecchio, per un importo di un milione e 50 mila euro. Anche qui, l’edificio che ospitava la scuola media è risultato completamente inagibile dopo il terremoto, motivo per cui ne è conseguito un intervento di costruzione in un’area già sede scolastica. L’opera prevista riguarda, in particolare, l’ampliamento della sede esistente della secondaria di primo grado. Il 26 luglio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la gara per l’appalto dei lavori, attualmente in corso per la parte di valutazione amministrativa; è attesa per fine ottobre la proposta di aggiudicazione.

RIVODUTRI

Interventi sono in programma anche nel plesso della scuola dell’infanzia Villaggio Santa Maria di Rivodutri, dichiarato completamente inagibile dopo il terremoto. Oggetto dell’intervento è la realizzazione del nuovo edificio scolastico comunale, da utilizzare per la scuola dell’infanzia, su lotto di terreno di 1.500 mq circa di proprietà comunale. L’importo dei lavori è pari a 425 mils 167,79 euro di cui 71 mila circa con mutuo a carico del Comune di Rivodutri. Solo parte dell’importo complessivo viene finanziato con i fondi derivanti dagli sms solidali (192.500 euro), mentre per l’ulteriore parte di finanziamento è intervenuta l’ordinanza commissariale n. 33/2017. Il Comune deve provvedere alla redazione del bando per l’affidamento della progettazione e direzione dei lavori entro il mese in corso. Gli interventi per le tre scuole vengono seguiti con particolare attenzione dall’assessore regionale, Claudio Di Berardino.

Monica Puliti