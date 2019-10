E' morto l'anziano rimasto ieri gravemente ferito mentre lavorava col trattore

Non ce l'ha fatta l'anziano - V.S. di 77 anni - rimasto schiacciato dal rimorchio attaccato al suo trattore mentre stava eseguendo dei lavori in un campo a Canneto, frazione di Fara Sabina. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio (mercoledì 9), era apparso immediatamente grave ai soccorritori che avevano deciso per il trasferimento del ferito al Gemelli di Roma a bordo dell'eliambulanza. Questa mattina il decesso.