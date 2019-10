Ladri temerari a Longone Sabino: altri due furti in casa nella notte

Dopo la lunga sequenza di furti in casa messi a segno la scorsa settimana a Longone Sabino e Colle di Tora, questa notte i soliti ignoti sono tornati a colpire nel borgo longonese. Almeno due i tentativi compiuti: uno in località Sant'Anna, poco fuori il centro abitato, dove i ladri sono stati messi in fuga dall'entrata in funzione del sistema antifurto installato nella villa dai proprietari, che si trovavano in casa. Il secondo in località "Fosso dei Mori" - un nucleo di poche case a pochi chilometri da Longone - dove i malviventi sono penetrati in un'abitazione. La gente ha sempre più paura.

