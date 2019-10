Confartigianato: "Regolamenti contraddittori, credito d'imposta inaccessibile alle aziende del cratere"

E’ stato pubblicato solo pochi giorni fa, ma è già polemica sul provvedimento per usufruire del “credito d’imposta sisma”, una misura molto attesa dalle imprese dei territori rientranti nel cratere sismico del 2016. Molto attesa perché annunciata oltre un anno fa da Lazio Innova, ma giunta alla sua concretizzazione solo pochi giorni fa, quando l’Agenzia delle entrate ha pubblicato le istruzioni per la compilazione e la piattaforma telematica deputata all’inserimento dei dati. Va innanzitutto ricordato che, grazie a questa misura, le imprese con sede nei 15 comuni del cratere - Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri - possono caricare sulla piattaforma tutte le fatture relative agli investimenti sostenuti dal 6 aprile 2018 al 31 dicembre prossimo in macchinari, attrezzature e impianti, generando un credito di imposta che le aziende potranno utilizzare in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento. Il credito di imposta fruibile è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie, al 25% per quelle grandi. Le risorse complessive ammontano a 43,9 milioni di cui possono beneficiare tutti i 140 Comuni del cratere del Centro Italia. Le domande possono essere presentate fino a esaurimento risorse. Una misura tanto attesa, dicevamo, ma anche questa volta, secondo Maurizio Aluffi, direttore di Confartigianato Imprese Rieti, gli enti preposti alla gestione delle richieste non hanno perso occasione per creare confusione e ritardi nell’accesso alle risorse. “Fin da subito Lazio Innova ha specificato che sarebbero potuti rientrare, quali beni ammissibili, anche gli investimenti già oggetto di contributo pubblico - dice - E infatti nella pagina dedicata viene riportato ‘... cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi a beneficio...’. Tuttavia, nella modulistica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, tra i vari quadri in cui fornire le dichiarazioni per la fruizione del benefici, si chiede di dichiarare che ‘gli investimenti di cui alla presente comunicazione non sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis disposti da leggi nazionali, regionali o comunitarie’”. L’ufficio Credito incentivi di Confartigianato ha subito presentato un quesito a Lazio Innova che, da parte sua, sostiene Aluffi, ha rimarcato che il soggetto attuatore della misura è l’Agenzia delle entrate, alla quale vanno inviate tutte le segnalazioni del caso. “Ciò che dispiace di più è la mancata attenzione alle imprese che, come sempre, sono vittime di ritardi, eccessiva burocrazia, regolamenti poco chiari e oggetto di una pressione fiscale fuori da ogni logica. Così torna tutto in mano all’Agenzia delle entrate - conclude - da cui attendiamo un sollecito chiarimento. E intanto le aziende aspettano”.