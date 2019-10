Teatro aperto agli spettacoli solo grazie a un’ordinanza del sindaco Cicchetti

Nonostante l’inaugurazione del Reate Festival, per il teatro Flavio Vespasiano manca ancora il via libera definitivo della commissione tecnica regionale dei vigili del fuoco: la kermesse ha preso il via grazie soltanto a una ordinanza del sindaco. E’ tutto nero su bianco nel provvedimento del 21 settembre scorso nel quale Antonio Cicchetti concede un’autorizzazione provvisoria dopo aver premesso che il 7 giugno scorso la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva effettuato un sopralluogo di verifica a conclusione dei lavori che si erano resi necessari ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio. E tenuto conto del miglioramento delle condizioni di sicurezza, aveva presentato una domanda di deroga alla commissione tecnica regionale di vigili del fuoco riguardo ad alcuni elementi strutturali oggetto di tutela da parte del ministero dei Beni Culturali. Non avendo ottenuto risposta, il sindaco ha autorizzato l’uso del teatro. A chiarire ulteriormente la questione ci pensa l’assessore alla Cultura, Gianfranco Formichetti, combattuto tra la soddisfazione per la buona partenza del Reate Festival e il fastidio per l’autorizzazione definitiva che tarda ad arrivare. “Per chiudere un iter che si trascina dal 2009 - dice -, manca solo da risolvere un’ultima questione sulla quale i tecnici stanno lavorando e che credo si possa risolvere nel giro di poche settimane, intanto le attività proseguono sotto la responsabilità del sindaco. Non so dire di preciso quanti soldi abbiamo speso, ma sicuramente tanti, solo quest’ultima operazione ci costerà 15 mila euro”. Di che si parla? “Si tratta delle colonnine esterne che reggono i palchetti, noi abbiamo certificato che quelle colonnine hanno una resistenza al fuoco di 20 minuti, tempo che mi sembra tra l’altro sufficiente ad evacuare il teatro in caso di incendio, ma questo non basta e serve una relazione tecnica dettagliata di un ingegnere specializzato, ed è quello che ora stiamo facendo fare”. Il confronto con questo tipo di burocrazia sembra sfinire l’assessore. “Abbiamo dovuto sostituire una porta taglia fuoco perché con quella presente in precedenza per 4 millimetri non avremmo potuto ospitare sul palcoscenico più di 100 persone, tenendo conto che un’orchestra completa può raggiungere i 140 elementi abbiamo dovuto provvedere”. Fortunatamente l’attualità fa tornare di buon umore Formichetti: “Il primo spettacolo del Reate Festival è stato un successo strepitoso, una rappresentazione fortemente di qualità, nuova e originalissima, a cui hanno partecipato tanti giovani e ragazzi, che sono rimasti entusiasti fino alla fine. Una cosa a cui teniamo molto e a cui stiamo lavorando anche con le scuole”.

Alessandro Toniolli