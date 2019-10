La Regione taglia 120 mila euro l’anno al trasporto Asm

Dalla Regione Lazio un duro colpo al trasporto reatino con un taglio del 3,91%, circa 120 mila euro in meno sui 3 milioni annui di contributo al servizio pubblico cittadino. Il presidente di Asm, Vincenzo Regnini, è preoccupato mentre commenta la cattiva notizia che arriva dai palazzi del governo regionale. “E’ chiaro che in una azienda che vive quasi esclusivamente del contributo, essendo purtroppo quasi insignificante l’apporto che arriva al bilancio dalla vendita di biglietti e abbonamenti, questo è un taglio pesante. A fianco delle preoccupazioni delle organizzazioni sindacali possiamo mettere quelle del presidente e dell’azienda. Ora speriamo si possa recuperare, anche perché è stato più volte dichiarato (dalla Regione, ndr) di non voler procedere, quantomeno per il 2019, a tagli. Invece questa decurtazione, quasi a consuntivo, visto che ci troviamo a ottobre, sarebbe un elemento che si ripercuoterebbe negativamente sul bilancio in corso”. Regnini non è scoraggiato e lancia, seppur velatamente, un messaggio: “Siamo confidenti che questo provvedimento rientri”, aggiungendo però che “120 mila euro di perdita secca (i tagli potrebbero riguardare addirittura quattro annualità con importi differenti, ndr) costituirebbero un problema serio, per di più in un momento in cui stiamo cercando di tornare a investire sui mezzi, come dimostra la recente presentazione di due nuovi bus e il fatto che ne abbiamo commissionati altri quattro la cui consegna è prevista a febbraio prossimo. Stiamo facendo salti mortali e sacrifici per dare delle risposte ai cittadini. E’ evidente che tagli di queste dimensioni vanno sicuramente scongiurati”. Dando per scontata l’impossibilità e l’inutilità di tagliare i chilometri percorsi, misura che sarebbe completamente fuori luogo visto che il contributo viene erogato proprio in base alle distanze effettuate; escluse dallo stesso presidente riduzioni sul personale, che anzi dichiara di non avere esuberi ma le forze necessarie per fornire il servizio, per Regnini questo è un taglio che “andrebbe ad incidere sull’efficienza. Dovremmo fare lo stesso servizio spendendo meno, si rischia quindi di peggiorare quanto forniamo ai cittadini. Ma sicuramente ne soffrirebbe l’azienda, considerando l’aumento dei costi dei carburanti e l’aumento strisciante di tutti gli altri fattori: se il contributo va in senso opposto e si riduce diventa difficile fa quadrare tutto”. In conclusione, il presidente fa un esplicito appello al senso civico di ciascuno: “La sensibilità del cittadino in questo settore è fondamentale, come nell’igiene urbana si partecipa smaltendo correttamente i rifiuti, così nel trasporto pubblico coloro che salgono sull’autobus non pagando il biglietto erodono un po’ di efficienza a tutti gli altri”.

Alessandro Toniolli