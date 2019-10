Ladri scatenati: raid in una decina di case e attività a Longone e Colle di Tora. Indagano i carabinieri

Veloci come cavallette e, soprattutto, liberi di muoversi grazie al favore del buio e nella consapevolezza di non essere visti da nessuno. E’ così che la notte scorsa l’abitato di Longone Sabino è diventato teatro delle scorribande di ladri scatenati, penetrati in quattro abitazioni a notte fonda, quando i pochi abitanti del piccolo borgo già dormivano da un pezzo. Case silenziose, per lo più abitate da anziani, qualche volta disabitate essendo meta esclusiva dei week end o delle ferie estive dei proprietari. I ladri, forse tre, hanno colpito almeno in quattro abitazioni e rubato una macchina. Tra martedì e mercoledì notte stessa sorte era toccata a case ed esercizi commerciali di Colle di Tora.





