Le 28 lavoratrici degli asili nido comunali aspettano ancora il resto dello stipendio

Prendere lo stipendio con una rateizzazione forzata: è l’ennesima difficoltà che stanno vivendo le 28 operatrici dei nidi comunali “Ciancarelli” di viale Maraini e di Quattro Strade, gestiti da Esperia: la società romana infatti, non ha ancora finito di saldare la mensilità di agosto. Finora è stato corrisposto loro prima il 50% delle spettanze, poi un ulteriore 30% del 50% restante, ossia un centinaio di euro, ma il saldo sembra ancora lontano. Domenico Crea, direttore di Esperia, ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di saldare il dovuto se non saranno versate dal Comune le somme spettanti, pattuite secondo un piano di rientro. L’ente, da parte sua, avrebbe già provveduto a pagare. I sindacati, che stanno cercando di mediare, hanno assicurato che 23 mila euro, relativi alla rata di luglio, sarebbero già usciti dalle casse dell’ente comunale e che è stato fatto un impegno di spesa alla Ragioneria di 98 mila euro relativi ai fondi regionali 2016- 2018. Di certo c’è che oltre a non aver ancora finito di prendere lo stipendio, il 10 ottobre scadrà anche il termine per il pagamento alle 28 lavoratrici delle spettanze di settembre. L’incontro che il prefetto Giuseppina Reggiani aveva caldeggiato tra Esperia e Comune per l'inizio di questa settimana non c’è stato e l’ente fa sapere solo che a breve ne sarà fissato uno. Le lavoratrici - 19 operatrici, 7 inservienti e 2 cuoche sono ormai stanche e sfiduciate - hanno un’unica certezza, che non si possa andare avanti con questo “tira e molla” che crea loro grosse difficoltà economiche. Il 14 verranno aperti i plichi pervenuti al Comune e relativi al bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio dei nidi d’infanzia. Il rapporto con Esperia terminerà il 31 dicembre: non resta che aspettare e sperare per il meglio.

Laura Varone