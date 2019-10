Frana minaccia tre abitazioni in via San Liberato. Il grido d'allarme delle famiglie

Sei anni fa una frana chiuse il passaggio a valle di via San Liberato, una strada nel territorio di San Liberato, una manciata di case nel comune di Cantalice. Il 26 maggio scorso un altro movimento franoso ha interessato la parte superiore della strada: il costone sovrastante è venuto giù occupando e restringendo parte della carreggiata. Una situazione vissuta con estrema preoccupazione da parte delle tre famiglie che risiedono nella zona: due composte da persone anziane e una terza da una coppia con un bambino di sette anni. Una situazione insostenibile, primo da un punto di vista della sicurezza e secondo della percorribilità della strada, di fatto rimasta “aperta” solo nella parte superiore, che i residenti percorrono a piedi o con la macchina “lambendo” il costone franato. “Tutti sanno di questa situazione: Comune, forze dell’ordine, Procura della Repubblica, Prefettura, eppure non c’è verso che qualcuno intervenga - tuona Rebecca Gaffo, preoccupata soprattutto per l’incolumità del figlioletto - Non so più a chi rivolgermi: viviamo in una situazione di pericolo e ogni volta che piove temiamo che possa succedere il peggio, proprio come nei giorni scorsi, con le piogge che hanno trascinato ciottoli e pietre sulla strada. Quella stessa che percorriamo ogni giorno, obbligatoriamente da sei anni”. La donna racconta di essersi rivolta a tutti, in primis al Comune, ma di non aver mai avuto risposte esaurienti circa una soluzione al problema. “In occasione della frana del maggio scorso - racconta - c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno stilato il verbale e hanno chiesto di mettere in sicurezza anche questo tratto di strada, essendo la nostra unica via di uscita. Ma nulla, nessuno è mai venuto neanche a constatare lo stato di rischio o pericolosità. In questi giorni ci sono stati temporali e la parete si sta sgretolando, ci sono detriti sulla strada, una fessura nella parete abbastanza impressionante e un albero che si sta per staccare. Ho avvertito il sindaco, ma non ho ricevuto nessun tipo di risposta”. Si sta forse aspettando il peggio per intervenire?

Monica Puliti