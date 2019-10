Sbarcano in Sabina i supermercati Lidl

La zona commerciale dell’area tiberina si arricchisce di un altro grande marchio internazionale. E’ ormai ufficiale, e quindi pressoché prossimo, l’arrivo del colosso tedesco della grande distribuzione Lidl, che realizzerà il suo primo store in terra Sabina – il marchio, ad oggi, è presente solo a Rieti città, e poi a Roma con diversi punti vendita -, e lo farà in uno dei nuovi stabili commerciali in fase di costruzione lungo la strada provinciale Tiberina. E’ assai probabile che, vista la portata dell’investimento, il brand del commercio alimentare, tra i principali sponsor della nazionale italiana di calcio, prenda casa nel venturo centro commerciale dove, nei giorni scorsi, ha inaugurato il suo nuovo punto vendita lo storico marchio di abbigliamento made in Passo Corese, Noi Sport. Anche se il nuovo punto vendita Lidl potrebbe trovare dimora anche nel capannone adiacente, interessato da un intervento di riqualificazione che comprende anche l’apertura di un nuovo collegamento stradale adiacente alla bretella autostradale Fiano Romano-Settebagni, che collegherà tutte le zone commerciali tra loro, fino al centro “Tiberinus”. A proposito di “Tiberinus”, il marchio “Risparmio Casa”, punto di riferimento del centro per la vendita di prodotti per la casa e l’igiene personale, non traslocherà in altra sede, come inizialmente ipotizzato, ma raddoppierà la sua presenza sul territorio, con la realizzazione di un nuovo punto vendita denominato “XL”, in cui verranno offerte alla clientela merci per la casa e per il giardinaggio, con il punto situato all’interno del Tiberinus riservato ai prodotti per la cura della persona. In merito alle grandi manovre in corso sulla sponda romana del Tevere si segnala poi l’arrivo sul territorio di un gruppo di Gdo legato al marchio Gros (Gruppo Romano Supermercati), che ha rilevato le attività di un altro marchio storico come “Emme Più” (gruppo Maiorana) all’interno del centro commerciale Feronia. Emme Più manterrà invece la sua presenza con l’ipermercato presente all’interno del centro commerciale “L’Arca di Capena”, situato qualche chilometro più in là. Insomma, nonostante la crisi, e le difficoltà di alcuni settori strategici come la grande distribuzione organizzata, la cinta di terra che va da Fiano Romano alla Traversa del Grillo si conferma ancora una volta grande attrattore economico. Nell’attesa che anche la vertenza Mercatone Uno trovi soluzione, e che il punto vendita situato in quel territorio possa finalmente riaprire i battenti.

Paolo Giomi