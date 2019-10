Festa grande in paese per i cento anni di nonna Maria De Mauri

Nonna Maria taglia il traguardo di un secolo di vita. Un traguardo importante che verrà festeggiato oggi nel cuore della Sabina. Per la precisione a Scandriglia; dove Maria De Mauri, Marietta per gli amici, è nata proprio il 2 ottobre del 1919. Cento anni affrontati, come ha il piacere di raccontare il primo cittadino di Scandriglia, Lorenzo Ferrante, in maniera "piena, vera e con una grande dose di coraggio, tanto che, con orgoglio, può ben dire di aver vissuto e di non essersi lasciata vivere"; infatti, Marietta, "dopo aver toccato con mano il clima e l'ambiente estremamente difficile della I guerra mondiale, ha sperimentato gli anni duri del II conflitto mondiale, conoscendone le brutture e la sofferenza, fino a divenire testimone attiva del passaggio epocale e focale dalla monarchia alla repubblica"; proprio durante quelle complesse fasi, Mariella sposa Quinto, matrimonio da cui nasceranno ben 4 figli, che, però, pochi anni dopo, ancora giovane, Mariella si ritrova a crescere da sola, essendo rimasta vedova dell'amato marito. Dunque, Marietta si rimboccherà le maniche e, con il tempo, "grazie alla sua energia, alla capacità di affrontare le avversità della vita, alla sua pura e limpida religiosità", supererà tutti gli ostacoli, fino a divenire "esempio per le nuove generazioni ed importante bagaglio di tradizione e cultura per tutto un paese". Pertanto, l’orgoglio, la forza, la dignità, i valori, la bontà ed il sorriso di Marietta verranno festeggiati, sabato prossimo, da tutta la comunità di Scandriglia, convocata per la speciale occasione dall'amministrazione comunale, d'accordo con la famiglia della nonnina, nella centrale piazza del borgo sabino; un borgo intero che si fermerà per sugellare un evento storico: “un secolo di vita”.Auguri nonna Maria.

Tania Belli