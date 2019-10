Nel centro storico tornano a riaprire i negozi

Finalmente buone notizie: aprono negozi in centro. Un vero e prio evento da celebrare in grande stile e che sembra interrompere il trend negativo della morìa di attività soprattutto nel centro storico. E si chiama “Classe 67” l’attività commerciale che Monica Cortella e Stefania Luzzi hanno inaugurato a Porta Romana: è la seconda in poche settimane ad alzare la serranda dopo quella di “Uddin Riyad” in via Roma, mentre una terza apertura è in programma tra pochi giorni in piazza Cavour. Sono le prime imprese della “nidiata” di Vivaio, il servizio promosso dalla Fondazione Varrone per sostenere processi di creazione di impresa aperto da maggio a Palazzo Dosi. “In una città e in un momento in cui continuamente i giornali segnalano la chiusura di attività commerciali anche storiche, crediamo che la scelta di queste due donne di aprire il loro negozio sia una buona notizia e siamo felici come Fondazione di avere avuto un ruolo attivo in questa scelta – ha detto il consigliere Benedetto Baroni partecipando alla inaugurazione -. Era esattamente quello che volevamo quando abbiamo attivato il nostro Vivaio: un servizio gratuito per le persone, altamente professionale come attestano coloro che vi si sono rivolti e sicuramente utile, se oggi siamo qui a festeggiare questo nuovo negozio”. “Un modo migliore per festeggiare questi primi quattro mesi di attività non poteva esserci – sottolinea il presidente della Fondazione Antonio D’Onofrio - andiamo avanti così: evidentemente abbiamo intercettato bisogni reali e siamo riusciti a mettere in campo servizi che possono solo far bene all’economia del territorio”. Gli uffici di Vivaio sono in piazza Vittorio Emanuele 17/D. Sono aperti il martedì e giovedì (14,30-18,30 e il mercoledì (9,30-13,30). Info: 0746.268160.

S. G.