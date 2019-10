Tiberinus, venti lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro

I peggiori timori dei dipendenti del Centro Commerciale “Tiberinus” di Capena potrebbero avverarsi nelle prossime ore, quando una densa coltre di nubi scure si ammasserà sopra la società di gestione della struttura, finita sotto sequestro all’inizio di luglio nell’ambito di una maxi-indagine della guardia di finanza, che ha portato alla luce una rete di presunti fallimenti pilotati riguardanti proprio gli ormai ex gestori del centro. Società che, a partire da oggi, potrebbe cessare formalmente le sue attività, in attesa che l’amministrazione giudiziaria subentrata ai titolari della precedente gestione, finiti in manette con l’accusa di bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita, riesca ad individuare nuovi potenziali gestioni in grado di rilevare le quote della srl, e proseguire nell’attività di gestione del centro. Non si tratta del personale impiegato nelle varie attività interne al “Tiberinus”, che godono di totale autonomia rispetto al gestore dell’immobile – al quale versano regolare canone di locazione – bensì della forza lavoro impiegata direttamente dal “Tiberinus”, ed occupata prevalentemente nelle mansioni di sorveglianza e pulizia dello stabile. Venti lavoratori che rischiano di essere costretti a fermarsi non soltanto contro la loro volontà, ma senza rassicurazioni sul futuro. Nella speranza che, qualora si verificasse il peggiore degli scenari, i comparti sindacali di rappresentanza riescano ad ottenere la copertura della vacanza lavorativa con ammortizzatori sociali dedicati. Senza contare che la preoccupazione si estende anche al personale dei negozi del centro commerciale, i quali sono ben consapevoli delle difficoltà create da un eventuale ed immediato blocco dei servizi svolti dai dipendenti della struttura, che attraverso le loro mansioni rappresentano uno dei punti cardine della vita dell’area commerciale.

p. g.