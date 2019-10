Rieti è ufficialmente “Città dello Sport 2021”: il riconoscimento assegnato da Aces Europe

ACES Europe – Federazione delle Capitali e delle Città europee dello Sport – ha assegnato ufficialmente il titolo di “Città Europea dello Sport 2021” a Rieti. La comunicazione è arrivata nelle ultime ore da parte della Segreteria generale di ACES Europe. I Comuni – per il 2021 insieme a Rieti anche Terni, Potenza e Siena – sono stati premiati in quanto esempio di città in cui “lo sport è davvero per tutti, con un occhio di riguardo alla salute, all’integrazione, all’educazione e al rispetto – recita testualmente la comunicazione ufficiale - che sono i principali obiettivi di ACES Europe”. Rieti prenderà parte alla Cerimonia che si terrà a Roma al Salone d'Onore del Coni il 4 novembre 2019 dove ritirerà la targa ufficiale mentre il prossimo anno ritirerà la Bandiera durante il Gran Gala ACES Europe Awards al Parlamento Europeo di Bruxelles. “Si tratta di un importante riconoscimento per Rieti – commenta il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – Il circuito ACES Europe è in grande crescita da anni e la capacità della nostra Città di ottenere questo premio dimostra, da un lato il buon lavoro fatto in fase di presentazione della candidatura e la buona situazione di impianti e attività sportive sul territorio, dall’altro lascia ben sperare per la promozione della Città a livello europeo con nuove ed importanti opportunità che potrebbero aprirsi in ambito sportivo, con tutto ciò che ne consegue in termini di visibilità, sviluppo e turismo”.