Dal Comune di Orte stangata ai pendolari dei paesi sabini

Brutte notizie per i tanti pendolari maglianesi che tutte le mattine si recano ad Orte per prendere uno dei treni diretti verso Roma per lavoro. Da oggi il Comune di Orte ha stabilito un pesante rincaro per il parcheggio intermodale di Molegnano. Una nuova tariffazione che coincide con un rinnovo di gestione dei posteggi di proprietà del Comune e che il sindaco, quando erano state annunciate, aveva motivato con la necessità di coprire solo i costi di gestione. Nessuna volontà di fare cassa, dunque, da parte dell’amministrazione, ma secondo le centinaia di pendolari ciò non corrisponderebbe al vero. Le nuove tariffe, che interessano soltanto i non residenti nel comune di Orte, hanno fatto salire l’abbonamento mensile da 24 a 37 euro, facendo registrare così un aumento del 50 per cento, spropositato e mal digerito visto che, al contrario, nessun ritocco al prezzo c’è stato per gli abbonamenti dei residenti.

s. pan