Incidente sulla Salaria tra auto e moto, un ferito

Incidente questa mattina sulla Salaria per L'Aquila, in località Nucleo Radicara, a Cittaducale. Per cause in corso di accertamento, una moto e un'auto si sono scontrate; ad avere la peggio è stato il conducente della moto, rimasto ferito e portato in ospedale. Sul posto sono giunti il 118 e i vigili del fuoco. Per i rilievi e la viabilità sono intervenuti i carabinieri. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso, prima, e degli accertamenti legati alla dinamica, dopo. Rallentamenti e disagi.