Incidente sulla Finocchieto: cinque feriti portati in ospedale

Incidente oggi pomeriggio intorno alle 18 lungo la provinciale Finocchieto, all'altezza del comune di Roccantica. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un furgone e una Golf Volkswagen si sono scontrati frontalmente dopo una curva. I feriti sono stati portati in ospedale per aver riportato contusioni, mentre la strada è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso, prima, e di rimozione dei mezzi e i rilievi, dopo, eseguiti dai carabinieri della stazione di Poggio Mirteto. La circolazione, che ha subìto rallentamenti, è stata deviata su percorsi alternativi.