Multati per 500 euro fungaroli in trasferta da Roma e Perugia

I militari della stazione carabinieri forestale di Cittareale, durante un servizio di controllo del territorio, teso a prevenire e reprimere le violazioni della legge regionale sulla “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”, hanno posto in essere una serie di accertamenti nelle località Fonte Corno e Fosso Builli, nel comune di Cittareale; la mattina di mercoledì 11 settembre, non essendo giornata in cui è consentita la raccolta, hanno multato cinque raccoglitori in trasferta, provenienti dalle provincie di Roma e di Perugia. Oltre alle sanzioni, per un totale di 500 euro (la multa prevista per la raccolta di funghi nel giorno di divieto ammonta a 100 euro), è stato effettuato anche il sequestro dei funghi (genere Boletus) raccolti (anche nei giorni precedenti erano state sanzionate altre persone che raccoglievano funghi nei giorni di divieto). I controlli vanno avanti per prevenire e reprimere episodi simili.