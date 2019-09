Danneggia la stazione dei carabinieri di Palombara Sabina: arrestato

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo, eseguito nei comuni di Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova, Fiano Romano e Capena, i Carabinieri della stazione di Mentana hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 47enne di Fonte Nuova reo di aver compiuto maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori conviventi. Il soggetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia; i Carabinieri di Capena hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 52ene del posto, che deve scontare la pena di 3 anni e 2 mesi per reati in materia di fallimento. Anch’egli è stato tradotto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia; i carabinieri di Fiano Romano hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 58enne di Civitella San Paolo, che deve scontare la pena di 1 anno per reati inerenti la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il soggetto è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare. I controlli effettuati hanno consentito, inoltre, di rinvenire in possesso di 4 persone, con età compresa tra i 54 e i 25 anni diversi tipi di droghe: complessivamente 6,5 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. I soggetti sono stati segnalati alla competente Prefettura di Roma per il consumo per uso personale di sostanze stupefacenti.

UN UOMO ARRESTATO PER DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI PALOMBARA SABINA A Palombara Sabina i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 30enne rumeno, il quale, in evidente stato di ubriachezza, si era recato in orario serale presso la caserma. Suonato il citofono e presi contatti con l’operatore, aveva dato in escandescenza prendendo a calci e pugni il citofono stesso scardinandolo dal muro. Identificato grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza della caserma, è stato rintracciato presso la sua abitazione in Palombara e tratto in arresto. E’ attualmente in regime di arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.

UN UOMO ARRESTATO PER COLTIVAZIONE E DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI MARIJUANA A Fiano Romano, i Carabinieri del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto un 57ene del posto perché, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 3 piante di cannabis indica, alte tra i 100 e i 140 cm, coltivate sul terrazzo, nonché 115 grammi di marijuana già essiccata all’interno della camera da letto. L’arrestato, è stato tradotto presso propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

ESEGUITO UN MANDATO DI CATTURA DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MOLDAVA A Mentana, i carabinieri del locale Comando Stazione, con la collaborazione della Polizia Locale di Mentana, a seguito di normale controllo alla circolazione stradale, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 25enne cittadino moldavo che deve espiare pena di 8 mesi di reclusione per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Regina Coeli.