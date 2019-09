Nove istituti sotto la soglia minima di studenti. Nel 2020 potrebbe scattare il piano di dimensionamento

Trema il mondo della scuola per il piano di dimensionamento scolastico che segnerà il prossimo anno la provincia di Rieti. Secondo i dati dell’Ufficio scolastico provinciale per questo anno scolastico 2019-2020, nel territorio, è previsto un decremento della popolazione scolastica che coinvolge soprattutto la primaria, con 298 alunni in meno. A seguire la scuola secondaria di secondo grado, quella dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado che perdono rispettivamente 178, 129 e 36 alunni. Ad oggi, su 29 istituti 9 sono quelli sottodimensionati, quasi tutti in località montane: per loro è prevista una soglia minima di 400 iscritti mentre per le altre si sale a 600 per poter mantenere l’autonomia . Ma queste cifre per alcune realtà reatine sono molto lontane per cui già si pensa a come meglio accorpare gli istituti. In base ai dati dell’Usp, l’Istituto comprensivo di Leonessa conta 164 alunni mentre quelli di Petrella Salto ed Amatrice sono rispettivamente 234 e 239 scolari. A Cantalice e Torricella in Sabina invece gli iscritti sono 320 e 335 mentre a Casperia se ne contano 416. Ad Antrodoco la situazione è leggermente migliore con 342 alunni su una soglia di 400 mentre Cittaducale, che non è comune montano, ne conta 507 su 600. Anche se in generale si parla di una ripresa dei licei, la situazione non è affatto rosea per l’Istituto di istruzione superiore “Varrone” che conta al suo attivo 521 studenti. Il nuovo piano di dimensionamento dovrà essere discusso a novembre ma la prospettiva non è incoraggiante e ogni istituto cerca di mantenere la propria autonomia. Per dimensionamento delle Istituzioni scolastiche si intende un procedimento con cui la Regione, ogni anno, determina la razionalizzazione e la programmazione della propria rete scolastica, dal momento che è appunto l’Ente a gestire il sistema. Nella provincia reatina, dove è alto il livello di spopolamento scolastico, sembra di dover combattere una “guerra tra poveri” asserisce Roberto Melchiorre, già preside dell’istituto Luigi di Savoia e rappresentante della Uil scuola, “ in cui si cerca di rattoppare la situazione in tutta la provincia”. “Il problema – sottolinea Melchiorre – va rimesso agli enti locali; è necessario lasciare all’amministrazione stabilire quale sia la situazione migliore per non perdere posti. Una delle strategie da attuare sarebbe quella di riuscire ad attrarre nella nostra provincia alunni dalle zone limitrofe, da altre realtà”. A mettere i bastoni tra le ruote a questa prospettiva è però una realtà ben visibile a tutti, ossia quella della inadeguatezza della rete stradale e dei collegamenti tra Rieti e le aree delle province limitrofe.

Laura Varone