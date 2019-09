Teatro gremito applaude il restauro del sipario

Teatro pieno, sabato pomeriggio, per rivedere il grande sipario dipinto da Antonino Calcagnadoro nel 1910 e da molti anni inutilizzato per il pessimo stato di conservazione. Un grande applauso ha salutato l’apertura del sipario rosso, dopo l’intervento del sindaco Antonio Cicchetti e quello del presidente della Fondazione Varrone, Antonio D’Onofrio: entrambi hanno sottolineato l’importanza che il “velario”, finalmente restituito al pubblico del Flavio, sia custodito dalla comunità come si fa con i tesori di famiglia. Un concetto - quello della trasmissione dei beni artistici da una generazione all’altra - su cui ha insistito anche Giuseppe Cassio, ispettore di zona della Soprintendenza, e la professoressa Grazia De Cesare, che ha illustrato le fasi del restauro alla platea. Poi spazio alla musica. con il concerto dell’orchestra Nova Amadeus e Coro da camera italiano diretti dal maestro Fabrizio Da Ros che nell’ambito della rassegna “Tra le note” promossa dalla Regione Lazio ha presentato “La cantata di Bach”. Il restauro del sipario - gravemente compromesso e perciò inutilizzato - è stato possibile in forza della convenzione stilata tra Comune, Fondazione Varrone e Accademia di Belle Arti de L’Aquila, sotto la supervisione del dottor Cassio. Ai lavori hanno preso parte allievi italiani, cinesi e una libanese del corso di laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali, sotto la direzione della professoressa De Cesare, supportata dai restauratori Valeria Bertolani e Stefano Canavacci, e dai docenti Carlo Serino per la parte strutturale e Mauro Torre per la parte diagnostica multi spettrale. La tela è stata presentata in occasione delle Giornate europee del patrimonio (ieri e oggi), perché patrimonio cittadino sono il teatro e il suo sipario, la cui storia ricca di rovesci e curiosità è raccontata nella bella mostra documentaria a cura di Archivio di Stato, museo civico e biblioteca comunale, aperta ieri pomeriggio all’archivio di Stato (accesso da viale Canali).