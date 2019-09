Stop del tribunale: i quattro consiglieri “incompatibili” restano al loro posto

Il tribunale sospende in extremis l’efficacia della delibera consiliare che aveva dichiarato l’incompatibilità di quattro consiglieri d’opposizione - l’ex sindaco Simone Petrangeli e gli ex assessori Giovanni Ludovisi, Carlo Ubertini e Alessandro Mezzetti -, che al momento restano quindi dove si trovano. Il termine fissato per la decadenza dalla carica di consiglieri sarebbe infatti scaduto sabato 21 se il tribunale, in composizione collegiale, non ne avesse sospeso la decorrenza fissando al 4 novembre prossimo l’udienza per la discussione del merito della vicenda. Che, ricordiamo, nasce dalla deliberazione 56 del 16 luglio scorso, con la quale il consiglio comunale ha accertato, a carico dei quattro consiglieri, la sussistenza di cause di incompatibilità, legate alla lite pendente degli stessi con il Comune e al credito vantato dall’Ente nei loro riguardi; lite seguita al ricorso presentato da Petrangeli, Ludovisi, Ubertini e Mezzetti contro la richiesta del Comune, attraverso l’ex dirigente al Personale, Claudia Giammarchi, di restituire somme - per un valore complessivo di circa 80 mila euro - considerate eccedenti rispetto alle indennità dovute negli ultimi dieci anni dai quattro amministratori. “Esprimiamo soddisfazione per l'accoglimento, da parte del tribunale, della nostra istanza di tutela cautelare - dicono -. Ciò, da un lato, recepisce la necessità di tutela della democrazia (se non fosse intervenuta la decisione del giudice, i quattro consiglieri sarebbero decaduti prima che il tribunale si pronunciasse nel merito delle contestate cause di incompatibilità, ndr) e, dall'altro, reputa fondata l'esigenza di un approfondimento di merito circa le ragioni di una nostra presunta incompatibilità. Quanto sopra - aggiungono -, evidentemente, rimanda alla spregiudicatezza e al cinismo istituzionali della maggioranza politica che governa il Comune, intenta a piegare a fini politici vicende extrapolitiche che ci vedono soggetti totalmente incolpevoli e che nel resto d'Italia sono state trattate con responsabile prudenza decidendo, i Comuni interessati dallo stesso problema (che nasce da una interpretazione, che i consiglieri giudicano errata, della normativa sull’incremento delle indennità degli amministratori comunali, seguito a quello dei presidenti delle Province, e, in particolare, sulla effettiva decorrenza della normativa stessa ndr), di sospendere ogni giudizio nei confronti di consiglieri o assessori coinvolti”. Per ora, dunque, i quattro esponenti di centrosinistra restano in consiglio.

Monica Puliti