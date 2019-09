"Via Roma muore anche per gli affitti alti". L'appello di chi vorrebbe aprire un negozio ma non ce la fa

Quella che dovrebbe essere il biglietto da visita della città si è trasformata in una strada dove a colpire sono le vetrine vuote e le saracinesche abbassate. Questa è oggi via Roma, dove l'ultimo negozio a chiudere a fine agosto è stato “Fosso 1929”. In tutto questo, i costi degli affitti dei locali giocano una partita molto importante. Tempo fa ci fu una querelle tra Leonardo Tosti, presidente di Confcommercio, e il vice sindaco, Daniele Sinibaldi, proprio in merito allo spopolamento del centro storico e di via Roma in particolare: il primo affermava che le chiusure erano dovute al “crollo demografico a seguito del sisma”, mentre Sinibaldi parlava di “spiragli di positività”, dicendo che “il termometro non poteva essere solo via Roma”. Ma c’è dell’altro. Sono infatti diversi i reatini che vorrebbero investire il loro tempo e denaro nell'apertura di una nuova attività lungo la via principale, ma fanno marcia indietro quando si vedono chiedere cifre per l'affitto decisamente fuori mercato. “Ho fatto il giro di tutti i negozi sfitti - dice D. C., un giovane che non vuole lasciare la propria città - perché vorrei aprire un'attività in via Roma. E' assurdo sentirsi chiedere 1.600 euro, a volte 2.000 e in alcuni casi anche 4.000 euro al mese. Spesso i locali sono in condizioni pessime e con l'investimento iniziale per la merce, l'arredo e i lavori di ristrutturazione si arriva a una spesa insostenibile”. Sono in molti a “sognare” di aprire un negozio, ma per molti il sogno rimane tale perché nessuno ha la possibilità di affrontare e pagare affitti così alti.“La cosa assurda - dice R. C. - è che molti locali sono chiusi da anni e i proprietari non hanno alcuna intenzione di abbassare i prezzi. Pagare 2.000 euro al mese di affitto richiede un guadagno altissimo, altrimenti diventa una rimessa”. “Ogni tanto ci riprovo - dice Marta S. -, ma nessuno cerca di venirti incontro. Ho visto 'buchi' per cui chiedono 900 euro al mese e per i negozi più grandi si parla di cifre da capogiro; spesso mi hanno risposto che se il prezzo non andava bene era uguale perché non avevano bisogno dei miei soldi”. E allora meglio una via dove a vetrine allestite da chi ancora resiste si alternano vetrine buie e sporche con gli ingressi pieni di spazzatura. Se via Roma sta lentamente morendo, e questa volta la colpa non può essere addossata solo all'amministrazione ma a chi gioca al rialzo con gli affitti, sono molti quelli che investono in zone limitrofe. E' il caso di via Porta Romana. “Gli affitti che ci avevano chiesto in via Roma erano proibitivi - spiega Monica C., che a breve aprirà un negozio di abbigliamento - e così mi sono spostata lì dove c’è un bel movimento”. In attesa di un incontro con i proprietari, annunciato dall’assessore Sinibaldi per trovare una soluzione, magari facendo anche leva sulla tassazione, viene da chiedersi come una città che ambisca a diventare un centro a vocazione turistica possa crescere con il corso principale dove ormai sono più le saracinesche abbassate che i negozi aperti.

Paola Corradini