Il tour live di Michele Zarrillo fa tappa a Borgo Velino

Questa sera (sabato 21), alle 22, Borgo Velino ospiterà in piazza Umberto I il tradizionale concerto per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del santo amore. Quest’anno a fare tappa nel paese sarà il tour live di Michele Zarrillo: lo spettacolo "Vivere e rinascere tour", organizzato dal comitato festeggiamenti, sarà a ingresso libero e gratuito. L’evento si inserisce in una tre giorni di appuntamenti che culmineranno domani (domenica 22), alle 23.45, con il concerto per fuochi d’artificio a cura della pirotecnica Morsani.