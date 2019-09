Al teatro Manlio lavori per 350 mila euro. Tutti gli eventi spostati nella chiesa di San Michele

“Aspettando….il Manlio. Tra ricordi, realtà e sogni del Teatro di Magliano”. E’ questo l’evocativo titolo scelto dalla Mirabilis Teatro Societas che ha aderito alla Festa dei Teatri promossa dalla Regione Lazio. Un titolo che fa ben comprendere quanto tutti gli appassionati di teatro attendano la riapertura delle porte della sala cittadina che, grazie ad un intervento di profonda ristrutturazione sarà consegnato, nel mese di dicembre, al pubblico con un nuovo volto. Un palcoscenico leggermente ribassato e con proscenio per migliorare l’acustica e il rapporto tra lo spettatore e l’artista; circa 25 posti a sedere in più; un nuovo impianto audio digitale per il dolby surround; un impianto di condizionamento caldo/freddo, che consentirà di utilizzare la sala anche in estate; un nuovo schermo cinema e un proiettore ultra HD. Il costo dell’intervento complessivo è pari a circa 350mila euro interamente provenienti dalla Direzione Cultura della Pisana. Nell’attesa, però, che la sala principale sia pronta, per questo fine settimana, sabato e domenica il programma della rassegna andrà in scena alla chiesa di “San Michele”. Sabato dalle 16 alle 19.30, si svolgeranno visite guidate alla mostra di Luciano Minestrella “Artes Mechanicae”, mostra di modelli di macchine sceniche progettate dai grandi architetti del ‘400 fiorentino per il racconto di Sacre Rappresentazioni e di macchine sceniche de la Mirabilis Teatro societas che a quell’arte si è ispirata e ne ha fatto la sua identità. Stesso programma per domenica, dalle 10 alle 12.30. Nel pomeriggio, invece, dalle 17.30, incontri con autori, operatori e artisti che, negli anni, hanno calcato il palcoscenico del Teatro Manlio. “I teatri per la Festa si aprono, si rivelano, si offrono al pubblico – dice Luciano Minestrella, direttore artistico del Manlio -. Il Teatro è attualmente chiuso per ristrutturazione, passando davanti e non potendo vedere lo stato di avanzamento dei lavori, si è come in attesa che quelle porte finalmente si aprano, con un po’ di ansia e una sorta di timore s’insinua nella mente l’opera di Beckett ‘Aspettando Godot’. Forse Godot anche questa volta non verrà. Ma di certo dopo questa “festa di attesa” il Teatro Manlio si aprirà con rinnovata vitalità”.

Sara Pandolfi