Cartellone pronto per il IX “Guitar Festival” con ospiti di livello internazionale

Cartellone pronto per il Rieti Guitar Festival, che dal 26 al 29 settembre torna a raccontare il mondo della chitarra in tutte le sue accezioni, dalla tradizione medievale al jazz, dalla chitarra classica a quella elettrica. Ospite di punta sarà Yamandu Costa, un’autorità assoluta nel campo della musica popolare brasiliana, in concerto sabato 28 al teatro Vespasiano, ma non mancherà il contributo di artisti reatini ormai affermati come Raffaello Simeoni, che si esibirà venerdì 27 all’Auditorium Varrone, e felicemente emergenti come Edoardo Blasetti, che aprirà il festival all’ex chiesa San Giorgio. Partito in sordina nel 2011, ma già con alcune punte di diamante come il compianto musicista classico Roland Dyens e un jazzista di livello internazionale come Ralph Towner, il Rieti Guitar Festival festeggia la nona edizione di una manifestazione musicale ideata e organizzata dalla Fondazione di Demodossalogia Perini-Bembo quest’anno in tandem con la Fondazione Varrone. Un festival internazionale incentrato sulla chitarra ma che negli anni si è concesso coraggiose incursioni, proponendo grandi interpreti e solisti di altri strumenti di valore come il sassofonista jazz Francesco Cafiso, il campione mondiale di fisarmonica Pietro Ardagna, uno dei più grandi interpreti di musica classica indiana come il flautista Hariprasad Chaurasia, la cantante e solista di autoharp Alessandra Salerno. Impossibile non ricordare anche Carlos Bonell che, pur essendo un chitarrista classico, ha collaborato con Paul McCartney e Brian May dei Queen.