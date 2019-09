Al "Castello di Rascino" si apre la caccia a lepri e starne

Questa domenica (il 22 settembre) l’azienda faunistico venatoria “Castello di Rascino” (nei territori di Petrella Salto e Fiamignano) apre la caccia a lepri e starne. Rispetto al calendario venatorio regionale, l’azienda apre alla caccia una settimana dopo e la chiude una settimana prima, in tutta la stagione limita l’uccisione di una sola lepre a cacciatore (regolarmente iscritto) ed effettua ripopolamenti annuali. Il piano di assestamento faunistico e di prelievo per la stagione venatoria in corso, per le specie in indirizzo, è stato inviato alla Regione Lazio che lo ha approvato, ribadendo che: “La caccia è consentita al concessionario e alle persone da esso autorizzate per le specie determinanti l’indirizzo faunistico, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, secondo i piani di assestamento e prelievo presentati e approvati dall’amministrazione provinciale, per le specie non determinanti l’indirizzo faunistico, secondo le limitazioni previste dal calendario venatorio”. L’azienda ha una nuova zona di addestramento cani (Zac) in località Capocampo, non essendo più consentito l’utilizzo in un’area Sic (Sito di interesse comunitario) sulla piana di Rascino. “La Regione Lazio ci ha rinnovato la convenzione e ringrazio gli uffici regionali per la collaborazione nella predisposizione della documentazione necessaria per la nostra nuova zona di addestramento cani in base alle nuove normative e tutti gli agricoltori che ci hanno concesso l’utilizzo del territorio – dichiara l’assessore comunale alla caccia e agli usi civici Danilo Troiani – Sono particolarmente soddisfatto del lavoro svolto con il consiglio direttivo (presidente Gianni Ottaviani, vicepresidente Tonino Di Vincenzo, segretario Flavio Rossi, tesoriere Danilo Troiani) e dell’aumento delle iscrizioni, dopo un periodo negativo”. L’azienda gestisce anche la pesca nel lago di Rascino ricco di lucci, tinche e carpe: “Abbiamo istituito l’area no kill e creato piazzole per il carpfishing. Riceviamo richieste anche dal Nord, con possibilità di campeggio e pernottamento al B&B Il Bucaneve e pensiamo di organizzare memorial e gare. I proventi li reinvestiamo nei ripopolamenti, in strutture sociali, tabellazioni”. L’azienda è socia della Pro loco di Fiamignano con cui condivide la sede in via Rascino 10, dove vanno indirizzate le richieste di iscrizione, e ha un ufficio in comodato d’uso dal Comune di Petrella al rifugio U’scertu per i permessi (giornalieri, settimanali, mensili, annuali), aperto mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Francesca Sammarco