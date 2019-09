Il comitato contro il sottopasso in viale Maraini chiama a raccolta i cittadini

Se il Comune di Rieti non si ferma e va avanti con il progetto legato alla realizzazione del sottopasso in viale Maraini, conseguente all’eliminazione del passaggio a livello, il Comitato “No al sottopasso”, rifacendosi alle dichiarazioni rilasciate domenica dal consigliere con delega alla viabilità, Moreno Imperatori al Corriere di Rieti, ha convocato una riunione di tutti gli iscritti per il prossimo 2 ottobre alle ore 17,30 nella sala conferenze di Regina Pacis per dare “ampia informazione ai cittadini, anche a mezzo comunicato stampa delle azioni da intraprendere”. I sostenitori del No sono ora attivi anche nel gruppo costituito su Facebook dove ognuno esprime la sua opinione in merito a quella che viene definita un'opera dannosa e irrealizzabile che porterebbe disagi a commercianti e cittadini oltre che “a spaccare in due una città”. “Non dobbiamo abbassare la guardia – scrive Luciano Pitoni, promotore dall’inizio della “ribellione” - perché gli amministratori comunali, sindaco in testa, sono fortemente determinati a realizzare il sottopasso, infrastruttura inutile e dannosa. Quindi dobbiamo impegnarci ancora di più per allargare il gruppo e far crescere il consenso alle nostre proposte alternative e pensare a quali iniziative potremo mettere in campo”. Il comitato chiede sostegno “ai cittadini, soprattutto quelli che amano la nostra città e viale Maraini, con i suoi alberi secolari, affinché si uniscano alla nostra battaglia di contrasto a quello che si può definire solo uno scempio”. Tante le “proposte” da parte del comitato e di cittadini che parlano di “una nuova stazione ferroviaria”, oppure “un presidio umano alla stazione di Rieti che movimenti le sbarre del passaggio a livello” e ancora “il recupero dell’altezza al sottopasso di via Fundania che permetterebbe da subito di deviare il traffico pesante da viale Maraini”. “Ci sono mille soluzioni alternative al sottopasso, non capisco perché non si studiano” scrive un iscritto al gruppo. Sicuramente le alternative ci sono, ed anche valide, ma ciò che manca sono soldi o investitori. Come ebbe a dire anche il sindaco Cicchetti “l'operazione del sottopasso, oltre che necessaria, non costa nulla all'amministrazione comunale che non ha la disponibilità economica per portare avanti altri progetti”. Se esiste un Comitato del No, anche se non ancora palesatasi, esiste anche una parte di reatini che vede il sottopasso come cosa necessaria e non impattante ritenendo l'opera non più rinviabile. Sarebbe interessante ascoltare anche loro. Magari quando sono fermi 20 minuti al passaggio a livello.

Paola Corradini