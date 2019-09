Dodici milioni per 31 Comuni dei Monti Reatini contro lo spopolamento

Arginare lo spopolamento delle aree interne: per il territorio dei Monti Reatini 3,7 milioni dalla legge di stabilità, più 5 milioni dal fondo di sviluppo e coesione, arrivando ad un totale di 12 milioni con i fondi europei Fesr e Fears. Un piano decisamente importante per far tornare la vita e l’economia nel nostro Appennino, puntando sull’ampliamento dei servizi di trasporto pubblico locale, sulla banda ultra larga, la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, le infrastrutture per una migliore fruizione dei laghi, progetti per le scuole, valorizzazione dei circuiti turistici e la creazione di filiere competitive. Parlando di area dei Monti Reatini consideriamo ben 31 comuni nel territorio provinciale, 22 sono piccolissimi (meno di 1000 abitanti), 8 sono tra i 1000 e i 5000, solo uno conta più di 5000 abitanti. I 15 comuni colpiti dal sisma del 2016 hanno ricevuto un’attenzione particolare e risorse ulteriori nell’ambito dell’opera di ricostruzione, gli interventi sono volti alla ricostruzione sia materiale che economica, occupazionale, sociale e culturale. “Il progetto è a buon punto, è stata inoltrata la bozza di accordo di programma quadro al dipartimento del Consiglio dei Ministri, se non vi fossero osservazioni si procederà con la firma dell’accordo di programma che consentirà l’utilizzo delle risorse e l’attuazione degli interventi.” A parlare di tutto questo è Claudio Di Berardino, assessore al lavoro ed alle politiche della ricostruzione. “Le aree interne per noi e per la nostra intera comunità sono una risorsa importante, dobbiamo puntarci e valorizzarle al meglio per ottenere uno sviluppo sostenibile, un aumento delle possibilità occupazionali e garantire una crescita armonica. Come Regione Lazio interveniamo con tre strumenti: un ufficio dedicato ai piccoli comuni, capace di definire gli interventi più appropriati da mettere in campo, c’è poi la strategia nazionale delle aree interne (tra cui l’Area dei Monti Reatini) e poi ci sono le misure specifiche per i territori colpiti dal sisma. Un complesso di interventi che riguarderanno i servizi, il trasporto locale, la messa in sicurezza del territorio, le nuove tecnologie con la banda ultra larga, le scuole. Sono misure che vanno ad aiutare non soltanto il ripopolamento, ma vanno ad aiutare le persone che vivono in quelle realtà, permettendo loro di migliorare la qualità della loro vita.” Una risposta importante che l’Appennino e quello reatino in particolare attende con ansia da molto. L’ultimo intervento a stimolare il dibattito sull’argomento era stato di Nome Officina Politica, che dalle nostre pagine chiedeva una risposta strategica da parte della Regione Lazio, proprio quella che sembra aver annunciato l’assessore Di Berardino.

Alessandro Toniolli