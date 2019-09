Amatrice, 22 edifici di nuovo agibili

Il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella ha firmato le prime 22 ordinanze di revoca di inagibilità. A tre anni dal sisma, 22 edifici (con più unità immobiliari) potranno essere di nuovo occupate dai rispettive proprietari perché i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati e “non sussistono più pericoli”. Ad annunciarlo sono stati il sindaco Antonio Fontanella e il consigliere con delega alla ricostruzione e Urbanistica, Stefano Pompei, nel consueto appuntamento radiofonico con la popolazione. Certo la ricostruzione procede ancora troppo a rilento ma questo può rappresentare un ulteriore segnale di speranza e di rinascita per un borgo che potrebbe essere ricostruito non prima di dieci anni. accentuando i disagi della gente. Disagio che si accentua nelle 69 frazioni. E i numeri snocciolati dal consigliere Pompei sono emblematici: “Ventisei sono le zone rosse di cui 9 revocate del tutto o parzialmente, in 43 frazioni che non avevano una zona rossa ma che erano a rischio 9 sono state dichiarate agibili e quindi possono essere avviati i lavori di riparazione sugli edifici che hanno riportato danni lievi. In altre 16 frazioni sono in fase di ultimazione i lavori mentre in 10 i lavori sono in fase di esecuzione e in 4 devono ancora iniziare. In tutte le frazioni dove è stata revocata la zona rossa – ricorda Stefano Pompei – è possibile l’avvio dei lavori sugli edifici di tipo B perché le aree sono state messe in sicurezza”. E a proposito di richieste di ricostruzione al 1° agosto sono state “168 quelle pervenute al Comune di Amatrice di cui 66 per gli edifici che presentano danni lievi, 76 per edifici con danni pesanti, 21 le richieste di delocalizzazioni e 5 per edifici produttivi con danni pesanti. Le pratiche evase dagli uffici tecnici comunali nonostante la carenza di organico, sono state 79, 70 quelle in attesa di integrazioni, 15 quelle in fase di istruttoria preliminare e 7 quelle sospese per eventuali criticità” conferma Pompei. Sono invece pervenute 435 proposte di aggregazione e di queste 150 sono state approvate dal consiglio comunale, 39 sono in attesa di integrazioni, 105 le pratiche in istruttoria, 75 sono quelle sospese in attesa dell’approvazione dei Piani urbanistici attuativi e 52 le richieste da istruire e 11 non sono state approvate per mancanza di requisiti. “A fronte di questo immenso lavoro – spiega Pompei – ci sono già 99 consorzi che hanno ricevuto incarichi per l’avvio delle pratiche per la ricostruzione”. Accelerare i tempi è la mission dell’amministrazione che ha già intrapreso con l’Ufficio Ricostruzione contatti per snellire le procedure di approvazione dei progetti e la modifica di alcune norme che sovrintendono tutte queste fasi. “I soldi per i piani di ricostruzione c’erano già dal novembre del 2018 e ammontavano a 361.323 euro con la possibilità di essere aumentati in base alle esigenze dei territori, ma chi ci ha preceduto – conclude il sindaco Fontanella – ha trascurato questo aspetto determinante per la rinascita di Amatrice non comunicandolo ai presidenti di Regione e i ritardi che stiamo scontando sono purtroppo una realtà”.

Luigi Spaghetti