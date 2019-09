In lista d’attesa per essere curati 162 tra bambini e ragazzi fino a 18 anni di età

Ben 162 tra bambini e ragazzi - in una fascia d’età compresa tra i sei mesi e i 18 anni - con disturbi dell’età evolutiva in attesa di un “posto” per accedere ai cicli di cure di cui hanno bisogno. Succede al centro riabilitativo Ria-H di piazza Vittorio Bachelet, a Città Giardino, struttura convenzionata dal 2007 con la Asl e che, nonostante un organico di 60 persone - tra neuropsichiatri, logopedisti, fisioterapisti e altre figure -, non riesce a far fronte, e perciò a smaltire, una crescente richiesta di cure proveniente dal territorio. “I centri riabilitativi sono pochi, mentre la maggiore consapevolezza delle famiglie, legata ai disturbi dell’età evolutiva (autismo o disturbi specifici dell’apprendimento, solo per fare degli esempi) dei loro figli o ragazzi, le porta a rivolgersi sempre più spesso a strutture che garantiscano le cure adeguate”, dice Umberto Germani, referente del Ria-H per gli aspetti sanitari. Non va meglio, quanto a liste d’attesa, al servizio Materno-infantile della Asl - ospitato in uno dei padiglioni dell’ex Psichiatrico, sulla Terminillese - dove l’anno scorso sono andate vie due neuropsichiatre, rimpiazzate con la dottoressa Alessandra Graziani, attualmente in maternità, e dalla dottoressa Valeria Neri, pagata a prestazione. “Nonostante le nostre cento prestazioni ambulatoriali e le 60 domiciliari giornaliere (le stesse per le quali il centro Ria-H è stato accreditato dalla Regione Lazio quattro anni fa) e un ‘esercito’ di 60 figure professionali, mai abbiamo avuto una lista di attesa così importante”, aggiunge Germani. Tempi che potrebbero essere smaltiti in un batter d’occhio se solo le procedure per l’accreditamento delle strutture marciassero spedite. “Abbiamo una derivazione, una sorta di succursale, del Ria-h nella torre A del Perseo, ‘Perseo Salute’, per la quale abbiamo chiesto proprio due giorni fa l’accreditamento alla Regione per 240 posti, speriamo arrivi in tempi brevi; se così fosse, sarebbe risolto il problema della lista d’attesa dei 162 tra bambini e ragazzi, diventata ingestibile”. Anche in via Palmegiani opera un’altra struttura per la riabilitazione, la “Mondo Riabilitazione”, che ancora prima di mettere radici in città le ha piante diversi anni fa a Collevecchio, nel cuore della Sabina; anche questo Centro opera per conto dell’Azienda sanitaria locale. Evidentemente, però, come già detto, l’offerta è ancora insufficiente a fronte di una richiesta sempre crescente. “Prima - conclude Germani - un alunno svogliato era semplicemente un bambino con poca voglia di fare. Adesso sappiamo che dietro certi comportamenti ci sono spesso disturbi che vanno monitorati e curati”.

Monica Puliti