Comune: "Sulla Terminillese chiuso l'accesso all'Alcli per ragioni di sicurezza"

"La chiusura dell’accesso sulla Terminillese del centro di accoglienza dell’Alcli è stata adottata per ragioni di sicurezza. Lo svincolo, infatti, presentava un alto grado di pericolosità, tale da aver generato nei mesi scorsi più di un sinistro. Il Comune di Rieti, quindi, a seguito delle necessarie valutazioni della Polizia Municipale e delle richieste di tanti cittadini, ha deciso di chiudere l’accesso alla Terminillese, considerando la piena e agevole fruibilità della struttura attraverso gli ingressi dalla parte del quartiere di Campoloniano. La sicurezza degli automobilisti e dei pedoni è la priorità che ha determinato le scelte dell’Ente, nelle more della sistemazione dello svincolo sulla Terminillese, che avverrà in futuro, al fine di renderlo pienamente corrispondente ai criteri di sicurezza della viabilità". Così una nota di Palazzo di Città.