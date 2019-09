Si ribalta col trattore, vigili del fuoco sul posto

Incidente, poco fa, a Paglia, nel comune di Borgorose. Un uomo stava lavorando a bordo del suo trattore in un terreno quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è inclinato su un fianco; il conducente è rimasto a terra, incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Rieti, che hanno estratto l'uomo, ancora cosciente, e un'eliambulanza del 118. Le condizioni del ferito non sono gravi.