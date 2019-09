In migliaia per l'apertura della stagione venatoria. Controlli dei carabinieri forestali

Domenica 15 settembre ha avuto luogo l’apertura generale della stagione venatoria 2019/20, in tutto il Lazio, richiamando migliaia di appassionati anche nel territorio della provincia di Rieti. Puntuali come ogni anno, cosi come avvenuto per le due giornate di preapertura, sono scattati i controlli da parte delle pattuglie dei Carabinieri della Specialità Forestale. I controlli hanno riguardato principalmente il rispetto del calendario venatorio e la sicurezza si delle persone coinvolte nell’attività di caccia, ma anche di quelle estranee a tale attività, vigilando sul rispetto delle distanze dalle abitazioni e dalle vie di comunicazione fissate in 150 metri lineari con direzione di tiri opposta alle stesse. Particolare attenzione anche in relazione alla tutela per l’ambiente vigilando sul rispetto della norma che sanziona l’abbandono di bossoli esplosi sul posto, stesso dicasi per l’involucro dei generi di conforto. L’attività venatoria in questa prima giornata di apertura generale, non ha fatto registrare incidenti in ambito provinciale.