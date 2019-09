Rapinarono villa e sequestrarono i proprietari, arrestata la domestica e due suoi connazionali

Ci sono voluti quattro mesi di indagini serrate e un coordinamento internazionale tra carabinieri, Interpol e polizia albanese. Ma alla fine il cerchio attorno ai tre rapinatori che lo scorso maggio misero a segno il maxi-colpo da decine di migliaia di euro in una villetta della zona residenziale di Fiano Romano si è stretto. Merito della perseveranza dell’autorità giudiziaria di Rieti, competente per territorio, che ha condotto una lunga e complessa indagine, ricostruendo pezzo dopo pezzo tutti i tasselli di una fuga, quella dei banditi, degna di un kolossal pieno di azione. Nelle ore scorse, il gip del tribunale reatino ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per tre persone, tutte di origine albanese: due uomini di 32 e 38 anni, fermati nel Paese d’origine, dove erano riusciti a rifugiarsi dopo il furto, e una donna di 49 anni, ritenuta non solo complice ma anche “basista” della banda, posta ai domiciliari presso la sua abitazione di Fiano Romano. Sono stati gli accertamenti sulla 49enne, condotti dai carabinieri della stazione fianese, il tassello fondamentale dell’inchiesta. La donna, infatti, da alcuni mesi era impiegata nella casa rapinata il 4 maggio scorso come domestica, un ruolo che le ha permesso di fornire ai suoi due complici gli elementi utili a introdursi nella villetta. Ed è così che all’epoca dei fatti i due rapinatori si intrufolarono a volto coperto nella proprietà, sequestrando per diversi minuti i due inquilini, marito e moglie, che sotto la minacciadi pistole furono costretti a consegnare tutti i beni presenti in casa, anche quelli custoditi in una piccola cassaforte, per un valore complessivo di circa 60 mila euro. Per darsi alla fuga i ladri la sera stessa rubarono un’auto nel vicino comune di Capena, e con quella si misero in viaggio verso sud, tentando di raggiungere Caserta dove ad attenderli c’era qualche altro complice. Il viaggio però non si concluse mai, perché l’auto fu intercettata da una pattuglia della Polstrada all’altezza di Guidonia, da dove i banditi proseguirono poi la fuga prima a piedi, disperdendosi nelle campagne, e poi a bordo di un’altra auto rubata. Anche questa però fermata la sera successiva, alle porte della Campania, al termine di un altro rocambolesco capitolo dell’inseguimento, continuato a piedi nelle campagne di Caianello. Da lì i due banditi, con l’aiuto di alcuni complici, sono poi riusciti a tornare in Albania e vivere in stato di latitanza. Fino a ieri, quando la polizia locale, con il coordinamento dell’Interpol e grazie all’internazionalizzazione del provvedimento emesso dalla procura di Rieti, li ha tratti in arresto. Insieme alla badante-basista di Fiano Romano.

Paolo Giomi