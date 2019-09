Sequestrati 10 kg di funghi raccolti illecitamente e 5 persone multate

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cittareale, durante lo svolgimento del servizio di controllo del territorio teso a prevenire e reprimere le violazioni in seno alla Legge Regionale n. 32 del 1998 relativa alla “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e alle successive modificazioni e integrazioni, ponevano in essere una serie di controlli nelle località “Fonte Corno” e Fosso Builli” nel comune di Cittareale la mattina di mercoledì 11 settembre non essendo la giornata in cui è consentita la raccolta sanzionavano cinque raccoglitori in trasferta provenienti dalle provincie di Roma e di Perugia. Oltre alle sanzioni per un totale di 500 euro (la sanzione prevista per la raccolta di funghi in giorno di divieto ammonta ad Euro 100,00) veniva effettuato anche il sequestro dei funghi (genere Boletus) illecitamente raccolti (anche nei giorni precedenti erano state sanzionate altre persone che effettuavano la raccolta nei giorni di divieto). Si ricorda che la raccolta è possibile nei giorni di martedi, venerdi, sabato e domenica e che il previsto tesserino che viene rilasciato dall’amministrazione provinciale, previa presentazione dell’attestato di frequenza del propedeutico corso di micologia. Si ricordano alcune semplici regole da rispettare quando si raccolgono i funghi: la raccolta non può essere effettuata nelle ore notturne; non possono essere utilizzati contenitori di plastica; il tesserino deve essere in corso di validità e corredato dell’avvenuto pagamento della tassa regionale; non bisogna superare il limite consento che è pari a tre chilogrammi a persona; bisogna tenere conto delle dimensioni che variano da specie a specie; non vanno danneggiate le specie fungine ritenute non commestibili o tossiche; è consentito pulire sommariamente sul posto il fungo raccolto; la raccolta è sempre vietata nelle aree private; non va mai raccolto l’Ovulo (Amanita cesarea) allo stato di ovulo chiuso.