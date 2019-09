Si riaprono le scuole, l'augurio del sindaco Cicchetti e della consigliera Rosati agli studenti di Rieti

Il messaggio del sindaco Antonio Cicchetti e del consigliere alle politiche scolastiche, Letizia Rosati, per la riapertura dell'anno scolastico. “In occasione della riapertura dell’anno scolastico, desideriamo rivolgere agli studenti, al corpo docente e a tutti gli operatori del mondo scolastico, il più cordiale augurio di buon lavoro. Un augurio che non è rituale ma profondamente sentito poiché, mai come in questo momento storico, il mondo della scuola e della formazione rappresenta, per l’intero Paese, uno dei settori chiave dai quali ripartire. Agli studenti, in particolare, è affidato il compito di rilanciare e risollevare l’Italia, dimostrando che le nostre comunità non hanno alcuna intenzione di rassegnarsi al declino. Così come per la nazione, anche il futuro della nostra Città passa dalla scuola e dai giovani, con la certezza che saranno in grado di contribuire al rilancio del territorio, combattendo lo spopolamento e creando nuove e concrete occasioni di sviluppo e di crescita. Buon lavoro!”