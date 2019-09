La trasmissione Caterpillar rivela che Rocca Sinibalda è la "media geografica" del nuovo Governo

Rocca Sinibalda finisce a Caterpillar, trasmissione di Radio 2, perché indicata come “media geografica” tra Nord e Sud in base ai luoghi di nascita dei nuovi ministri. A stabilirlo il “giudice” della trasmissione Marco Ardemagni. E così i conduttori Massimo Cirri, Sara Zambotti e Antonio Di Bella hanno contattato il sindaco Stefano Micheli invitandolo a raccontare questa “cittadina molto graziosa in provincia di Rieti”. Alla domanda se avrebbe mai immaginato che il suo comune diventasse simbolo della media geografica del nuovo esecutivo, Micheli ha risposto parlando di “una cosa molto divertente”. Gli speaker definiscono Rocca Sinibalda “un posto bellissimo”, con Micheli che conferma aggiungendo che “è un paese caratteristico, con un castello suggestivo, uno dei più belli della regione e forse d'Italia”. La curiosità dei conduttori si sposta poi sulle caratteristiche del borgo, “per inquadrare quella che sarà l’azione dell’esecutivo non soltanto in Italia ma anche in Europa”. Il sindaco risponde che “il paese e i suoi cittadini vivono, anzi viviamo, principalmente di servizi e agricoltura, e la speranza è che questo governo abbia un’attenzione particolare ai lavoratori”. Cirri, Zambotti e Di Bella gli dicono di stare tranquillo almeno per l'agricoltura visto che “c’è la nuova ministra Teresa Bellanova che ha un passato da bracciante”. Si arriva poi a parlare del piatto tipico. “La nostra specialità – dice Micheli – sono i ‘maccheroni a fezze’, uno spaghetto lungo lavorato a mano con acqua e farina”. Ecco l'idea! I tre di Caterpillar suggeriscono di “farli trovare al prossimo consiglio dei ministri come augurio di buon lavoro”. Per Micheli “non c'è problema” e allora i tre rilanciano “un consiglio dei ministri a Rocca Sinibalda”; “magari nel castello” ribatte il sindaco.

p. c.